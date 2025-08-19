Ixtacuixtla.- Seis cabezas humanas, algunas dentro de un costal y otras dispersas entre las milpas, fueron abandonadas a la orilla de una carretera local en la comunidad de Popocatla del municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

Junto a los restos humanos había una manta con un mensaje de advertencia entre presuntos grupos delictivos. La amenaza la firma, supuestamente, el grupo identificado como La Barredora.

De acuerdo con reportes policiales, el hallazgo ocurrió entre la madrugada y mañana de este martes, luego de que un automovilista, que circulaba por la zona, notificara al Servicio de Emergencia 911 que había aparentes restos humanos.

Elementos de la Policía Municipal de Ixtacuixtla actuaron como primeros respondientes tras la notificación. Acudieron al sitio, donde constataron la existencia de las cabezas humanas, todas pertenecientes a personas del género masculino.

Aunque en la entidad, tanto autoridades estatales como municipales han reportado el hallazgo de restos humanos como indicio de homicidios cometidos con extrema violencia, este último hecho no tiene precedente en el territorio tlaxcalteca.

Según los informes policiales, fue confirmado el abandono de seis cabezas humanas, y algunos restos humanos dentro de un costal, a orilla de la carretera local Popocatla-Ixtacuixtla, la cual comunica a este municipio con el de Españita, en Tlaxcala, y es una vía de comunicación sin cobro de peaje que conecta hacia el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.

Aunque algunos medios de comunicación de circulación local reportaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), ya investiga el caso, la realidad es que, hasta las 100:00 horas, ni la propia fiscalía ni el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) habían emitido algún comunicado oficial sobre estos hechos.

De acuerdo con algunos mapas delictivos de Tlaxcala y Puebla, la región de Ixtacuixtla y Texmelucan forma parte de las zonas de operación de algunos grupos delictivos dedicados a la venta y distribución de drogas, así como al robo de combustible de los ductos de Pemex, actividad ilícita conocida coloquialmente como huachicoleo.

