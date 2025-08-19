Emiliano Zapata.- Esta mañana, la Policía Morelos encontró bolsas plásticas con restos humanos en diferentes puntos de este municipio de la zona metropolitana de Cuernavaca.

Alrededor de las 06:41 horas, vecinos de la avenida Emiliano Zapata, a la altura de la glorieta de la colonia Tres de Mayo, reportaron el hallazgo de bolsas negras que contenían un torso, piernas y brazos.

Minutos después, en la calle Ejido de la colonia Benito Juárez fue hallada una cabeza, junto con un mensaje atribuido a un grupo delictivo.

Elementos policiacos acordonaron las zonas y la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente.

afcl/LL