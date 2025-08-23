La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que concluyeron los trabajos de reparación del socavón que se registró en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco, aunque todavía está en reparación la oquedad en Iztapalapa.

Sobre el socavón que se registró en el cruce de Zaragoza y Agua Caliente, en Iztacalco, la dependencia indicó que los trabajos concluyeron el viernes 22 de agosto. Como parte de los trabajos se sustituyeron alrededor de 5 metros de tubería de 1.22 metros de diámetro.

Además se habilitó un cajón de concreto y se retiró la estructura ademe y el descimbrado de la caja. También se realizó el relleno y el acostillado con balastre y tepetate. Y se efectuó el asfaltado en este tramo de vialidad que se reabrió a la circulación el 23 de agosto por la mañana.

Una semana más de trabajos

Mientras que en el socavón que se ubica a una cuadra de la estación del Metro Canal de San Juan, en Iztapalapa, la obra registra un avance del 35%. En el área trabajan 40 personas en turnos continuos y los trabajos terminan el sábado 30 de agosto por la noche.

Como parte de las acciones para la atención, se colocaron dos tubos de concreto reforzado de 1.22 m de diámetro. Se realizó el acostillamiento de tubería con costalera y se recibieron 9 tramos de tubería de concreto reforzado de 1.22 m de diámetro.

La zona permanece debidamente señalizada para prevenir incidentes.

