La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que concluyeron los trabajos de reparación del socavón que se registró en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la , aunque todavía está en reparación la oquedad en .

Sobre el socavón que se registró en el cruce de Zaragoza y Agua Caliente, en Iztacalco, la dependencia indicó que los trabajos concluyeron el viernes 22 de agosto. Como parte de los trabajos se sustituyeron alrededor de 5 metros de tubería de .

Además se habilitó un cajón de concreto y se retiró la estructura ademe y el descimbrado de la caja. También se realizó el relleno y el acostillado con balastre y tepetate. Y se efectuó el asfaltado en este tramo de vialidad que se reabrió a la circulación el 23 de agosto por la mañana.

Una semana más de trabajos

Mientras que en el socavón que se ubica a una cuadra de la estación del Metro Canal de San Juan, en Iztapalapa, la obra registra un avance del 35%. En el área trabajan 40 personas en turnos continuos y los trabajos terminan el sábado 30 de agosto por la noche.

Como parte de las acciones para la atención, se colocaron dos tubos de concreto reforzado de 1.22 m de diámetro. Se realizó el acostillamiento de tubería con costalera y se recibieron 9 tramos de tubería de concreto reforzado de 1.22 m de diámetro.

La zona permanece debidamente señalizada para prevenir incidentes.

