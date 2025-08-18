Más Información

95% de aspirantes en “Mi derecho, Mi Lugar” se quedaron en sus opciones, afirma SEP; ¿cuándo se conocerán los resultados?

Adán Augusto llega a Palacio Nacional para reunirse con Sheinbaum; evita dar declaraciones sobre Hernán Bermúdez

Emiten sentencia en caso Ciro Gómez Leyva; dan 11 años de prisión a dos involucrados

Trump afirma que ya “organiza” reunión entre Putin y Zelensky; Kremlin señala sólo se abordó "elevar" nivel de representación en diálogos

Y a todo esto, Beatriz Gutiérrez estaba en Minatitlán; columna de Sabina Berman

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

En menos de 15 días y en un lapso de menos de un mes estarán reparados cada uno de los dos que se abrieron la semana pasada sobre la , adelantó el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

“En la zona de avenida Zaragoza, ahí hay dos ahorita en este momento; dos socavones que están en proceso ya de atención, por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Estos socavones, uno estará listo en menos de 15 días y el otro en menos de un mes”, señaló, aunque no precisó cuál de los dos será el que estará listo primero.

Autoridades acordonan socavón de Calzada Ignacio Zaragoza Foto: Rafael García
En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, , para dar a conocer las obras de reparación de oquedades y pavimentación en la ciudad, el secretario advirtió que se trata de oquedades “muy grandes” que tienen aproximadamente cuatro metros de profundidad y de tres a dos metros de ancho.

“Es una obra más grande, que se tiene que seccionar la vialidad, se tiene que meter tabla estaca, que son unas placas de acero que sirven de guardia, para que el socavón no se siga extendiendo, y que también sean trabajos seguros para los trabajadores que están adentro, y no se les venga las columnas”, indicó al mostrar imágenes de cómo se repararan socavones en esta .

aov

