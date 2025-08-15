La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que realiza labores de atención por dos socavones ubicados en la calzada Ignacio Zaragoza, uno en la zona de la alcaldía Iztapalapa y otro en Iztacalco.

A través de una tarjeta informativa indicó que la oquedad que se abrió la tarde del miércoles 13 de agosto en los carriles centrales, en la alcaldía Iztapalapa, tiene cuatro metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería de drenaje.

Con los trabajos técnicos se identificaron aproximadamente 14 metros lineales que requieren intervención especializada.

El socavón en Iztacalco está ubicado en la lateral de calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Walmart y la calle de Agua Caliente. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

La Segiagua precisó que al mismo tiempo trabaja en un segundo socavón que se abrió sobre la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza —aproximadamente a altura de Río Churubusco—, el cual es de menor dimensión, de 1.5 por 3.5 metros y se originó debido a la fractura del piso con un cajón de concreto. Este se abrió muy cerca de la Unidad Habitacional Agua Caliente, en Iztacalco, una de las zonas que las autoridades capitalinas visitaron el pasado miércoles, luego de registrar afectaciones por las fuertes lluvias de los últimos días.

De acuerdo con la Segiagua, equipos especializados realizan una evaluación técnica para determinar el procedimiento más adecuado para la zona.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó reducción de carriles en las zonas donde se ubican los socavones, por lo que la vialidad se vio severamente afectada al tránsito vehicular.

Vecinos y trabajadores de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, aseguraron que el socavón ubicado en la lateral de calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Walmart y la calle de Agua Caliente se abrió el martes pasado.

Fernando Tinajero, quien trabaja en la zona, indicó que el martes, cuando intentó salir por la calzada Zaragoza se percató del hoyo.

“Se hizo el martes, este que pasó. Fue como a las seis de la tarde, cuando estaba lloviendo bien feo y de pronto todos vimos que ahí estaba, pero no le hicieron mucho caso hasta que llegaron los de la alcaldía”, dijo.

José, quien vende pan en la esquina, explicó que fue el martes cuando vio cómo la gente se acercaba mucho a la zona, “y cuando me asomé vi el hoyote. Fue cuando pasó un carro, pero es que cómo no si la calle es puro cascarón y está el Metro ahí, pasa y pues la presión que hace obviamente es mucha".

Azucena, vecina de la colonia, expuso que teme que un día su vivienda pueda sufrir las mismas afectaciones, pues señaló que es una zona muy frágil, “como dicen, por el Metro que pasa bien rápido, todos los camiones que se meten a la calzada y no se deberían meter”.