La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que realizan labores de atención al que se abrió la tarde de este miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza, en los carriles centrales con dirección al aeropuerto, en la alcaldía Iztacalco.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que el sitio presenta una oquedad de 4 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 4.5 metros de profundidad sobre la tubería de drenaje, donde los trabajos técnicos han identificado aproximadamente 14 metros lineales que requieren intervención especializada.

Además, se trabajará al mismo tiempo un segundo socavón que se encuentra sobre los carriles de la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de Río Churubusco, el cual es de menor dimensión, de 1.5 por 3.5 metros y se originó debido a la fractura del piso con un cajón de concreto.

La dependencia indicó que los equipos especializados de Segiagua realizan la evaluación técnica para determinar el procedimiento más adecuado. Durante el desarrollo de estas labores se implementan los protocolos de seguridad establecidos y se procurará reducir al mínimo las afectaciones a la ciudadanía.

