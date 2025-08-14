El socavón que se formó la tarde del miércoles en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza continúa causando afectaciones a automovilistas que pasan por la zona.

El resguardo que personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana reliza en la calzada para evitar accidentes por la oquedad reduce dos carriles a la vialidad.

Esta mañana, la autoridad capitalina confirmó que la reducción de carriles sobre calzada Ignacio Zaragoza, en su dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es abanderada por oficiales para tratar de agilizar el flujo vehicular.

Socavón en calzada Ignacio Zaragoza; reducción de carriles genera afectaciones viales. Foto: Luis Camacho

"Continúa reducción de carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza a partir de Julián de los Reyes debido a socavón antes de Anillo Periférico al Poniente, oficiales de TránsitoCDMX de la SSC abanderan la zona para evitar percances y agilizan la circulación. Alternativa vial Av. Texcoco", compartió el Centro de Orientación Vial de la Policía capitalina.

La tarde del miércoles, una pipa que viajaba cargada con 10 mil litros de agua quedó atrapada en un socavón que se formó a su paso en carriles centrales de Zaragoza, a la altura d ella colonia Juan Escutia, en Iztapalapa.

Luego de que se removiera el carro tanque, se colocaron vallas metálicas para evitar el paso de autos y se registraron un accidente.

No hubo heridos por la formación de la enorme oquedad, confirmaron autoridades.

