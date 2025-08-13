Más Información

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

Dron que vuela sobre Valle de Bravo no es aeronave militar de EU; fue una petición de México para investigación: García Harfuch

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

INE acusa a medio guerrerense de violencia política de género; "El Tlacolol" señala intento de censura

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

No fue extradición, fue decisión soberana: FGR sobre envío de 26 narcos a EU; todos participaron en delitos de alto impacto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Abigael González Valencia, “El Cuini”, comparece en la capital de EU; se declara no culpable

Un se abrió al paso de una pipa de agua que circulaba sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en .

La pipa quedó atorada en su eje trasero debido a las dimensiones del socavón y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Policía capitalina se desplazaron al lugar para .

Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada en dirección al Circuito Interior, a la altura de la colonia Juan Escutia.

Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada. Foto: Especial.
Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada. Foto: Especial.

Lee también:

La pipa que cayó en el socavón cargaba 10 mil litros de agua y el conductor salió ileso al incidente.

La pipa fue retirada con ayuda de una grúa y policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito colocaron vallas metálicas para resguardar la falla que abrió en el paso vehicular.

Debido al resguardo del socavón, sólo está habilitado uno de los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través su Centro de Orientación Vial, pidió a automovilistas que tengan pasado pasar por la zona reducir la velocidad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses