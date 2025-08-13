Un enorme socavón se abrió al paso de una pipa de agua que circulaba sobre carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

La pipa quedó atorada en su eje trasero debido a las dimensiones del socavón y personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de la Policía capitalina se desplazaron al lugar para apoyar en la vialidad.

Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada en dirección al Circuito Interior, a la altura de la colonia Juan Escutia.

Debido a las tareas para liberar el carro tanque, se cerraron dos de los tres carriles centrales de la calzada. Foto: Especial.

Lee también: Policía impide el paso a mujer trans a zona exclusiva en el Metro; la oficial será capacitada y sancionada

La pipa que cayó en el socavón cargaba 10 mil litros de agua y el conductor salió ileso al incidente.

La pipa fue retirada con ayuda de una grúa y policías de la Subsecretaría de Control y Tránsito colocaron vallas metálicas para resguardar la falla que abrió en el paso vehicular.

🚧⚠️ La llanta trasera de una pipa de agua se atoró en un socavón que se abrió en los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, Col. Juan Escutia, sin desgracias que lamentar.

Personal de la alcaldía y de la @SSC_CDMX ya atienden la situación y aplican las medidas… pic.twitter.com/OliQ85ZpS4 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) August 13, 2025

Debido al resguardo del socavón, sólo está habilitado uno de los carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través su Centro de Orientación Vial, pidió a automovilistas que tengan pasado pasar por la zona reducir la velocidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr