El socavón que se formó la tarde del miércoles en carriles centrales de la calzada Ignacio Zaragoza, en dirección al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), continúa causando afectaciones la mañana de este jueves a automovilistas que transitan por la zona a la altura del puente del mercado de San Juan.
Gran caos vial se registra en la Calzada Ignacio Zaragoza debido a un socavón que se formó en los carriles centrales en dirección al Aeropuerto de la Ciudad de México, a la altura del puente del mercado de San Juan, el jueves 14 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
