El socavón que se formó la tarde del miércoles en carriles centrales de la , en dirección al Aeropuerto de la Ciudad de México (), continúa causando afectaciones la mañana de este jueves a automovilistas que transitan por la zona a la altura del puente del mercado de San Juan.

Gran caos vial se registra en la Calzada Ignacio Zaragoza debido a un socavón que se formó en los carriles centrales en dirección al Aeropuerto de la Ciudad de México, a la altura del puente del mercado de San Juan, el jueves 14 de agosto de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL
maot

