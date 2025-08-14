Más Información

Vecinos y trabajadores de la colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, aseguraron que el ubicado en la lateral de a la altura del WalMart y la calle Agua Caliente, se abrió el martes pasado.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua () informó que se trata de una oquedad de 1.5 por 3.5 metros de longitud, el cual se originó por una fractura del piso con un cajón de concreto.

Fernando Tinajero, quien reparte a un costado del WalMart indicó que trabaja todos los días en la zona, cuando intentó salir por la Calzada Ignacio Zaragoza el martes, se percató del hoyo.

El socavón esta ubicado en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del WalMart y la calle Agua Caliente. (14/08/25) Foto: Rafael García
El socavón esta ubicado en la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del WalMart y la calle Agua Caliente. (14/08/25) Foto: Rafael García

"Se hizo el martes, este que pasó. Fue como a las 6 de la tarde, cuando estaba lloviendo bien feo y de pronto todos vimos que ahí estaba, pero no le hicieron mucho caso hasta que llegaron los de la alcaldía", dijo.

José, quien vende pan en la esquina, explicó que fue el martes cuando vio cómo la gente se acercaba mucho a la zona, "y cuando me asomé vi el hoyote. Fue cuando pasó un carro, pero es que cómo no si la calle es puro cascarón y está el Metro ahí, pasa y pues la presión que hace obviamente es mucha".

El socavón se originó por una fractura del piso con un cajón de concreto.(14/08/25) Foto: Rafael García
El socavón se originó por una fractura del piso con un cajón de concreto.(14/08/25) Foto: Rafael García

La lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se encuentra el socavón, se encuentra cerrada por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras que únicamente hay un carril para circular y el otro para incorporarse a los carriles centrales.

Al pasar por la zona los automovilistas se detienen o bajan la velocidad para grabar o tomar fotografías a la oquedad.

La Segiagua informó que se trata de una oquedad de 1.5 por 3.5 metros de longitud. (14/08/25) Foto: Rafael García
La Segiagua informó que se trata de una oquedad de 1.5 por 3.5 metros de longitud. (14/08/25) Foto: Rafael García

