El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la próxima semana presentará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), un informe sobre los socavones que provocaron en San Lázaro, las lluvias atípicas de los últimos días, así como el costo de las reparaciones.

Añadió que la Cámara Baja deberá reajustar su presupuesto para atender dichos hundimientos causados por la filtración de agua, y deberá reajustar el presupuesto aprobado para 2025, para costear las reparaciones.

“Todavía no tengo el estudio técnico, ni el costo que nos va a provocar eso, pero la idea es tenerlo la semana que entra y plantearla la Junta de Coordinación Política; no hay un presupuesto que hayamos, nadie sabía de esto, no está previsto, son causas imprevistas, pero obviamente tenemos que atenderlo y tenemos que recortar alguna cosa de lo que sí teníamos previsto, para destinarlo a atender esas fallas o daños provocados por los acontecimientos meteorológicos”, explicó.

En conferencia de prensa, Monreal afirmó que los socavones no representan ningún riesgo para los legisladores o los miles de trabajadores que acuden a la Cámara de Diputados diariamente.

Lluvias atípicas registradas los últimos días en la Ciudad de México provocan socavones y goteras en la Cámara de Diputados, el 14 de agosto de 2025. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL

“Sí hay seguridad para los trabajadores, sí hay seguridad para los legisladores, pero las lluvias atípicas que se han presentado estos cuatro últimos días provocaron daños a las instalaciones, incluso, socavones que se ven solo espacios de dos por un metro, pero abajo son enormes los socavones que, por la humedad y la lluvia provocó esos socavones”, expresó.

Detalló que en los próximos días se revisarán el mecanismo de traslado de aguas negras, tubos e instalaciones eléctricas, ya que también fueron afectadas algunas oficinas de diputados.

“También se dañaron oficinas de diputadas y diputados, porque goteó y se inundaron algunos de los pisos de diputadas y diputados, entonces están revisando desde cuándo no se rehabilitan los techos con impermeabilizantes”, finalizó.

