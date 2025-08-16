La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que ya comenzó la reparación de los dos socavones de Iztacalco e Iztapalapa.

Este sábado detalló el avance en los trabajos de reparación del socavón registrado en los carriles centrales de la Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, donde se instalaron los tapiales necesarios para la obra.

Además, iniciará la colocación de las estructuras ademe, es decir, el soporte temporal que permite estabilizar las paredes de la oquedad durante los trabajos subterráneos y se colocaron flecheros luminosos para prevenir accidentes vehiculares en la zona, por lo que se reitera el llamado a manejar con precaución; además en los puentes peatonales se montaron lonas informativas en las que se notifica que se sustituirán aproximadamente 14 metros de tubería de 1.22 m.

En la reparación laboran alrededor de 40 personas en tres turnos continuos al día. Foto: Especial.

El personal técnico de esta Secretaría trabaja también en otro socavón que se registró aproximadamente a un kilómetro de distancia, este con menores dimensiones y ubicado en la demarcación Iztacalco.

En ambas oquedades laboran alrededor de 40 personas en tres turnos continuos al día, con ello la dependencia señaló que busca reducir el tiempo de trabajo y de esta manera mitigar las afectaciones a la ciudadanía, mientras que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC mantienen el apoyo vial en la avenida Ignacio Zaragoza.

