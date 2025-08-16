Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Durante el primer día de la nueva ubicación del espacio de consumo de cannabis manejado por una colectiva feminista, los consumidores ya están instalados a un costado de la Plaza Tlaxcoaque, cerca del metro Pino Suárez.

Con música, dj's, áreas verdes, mucha sombra y sin vecinos en los alrededores, las mujeres de la colectiva Las Hijas de la Cannabis ya están instaladas en un nuevo espacio de consumo libre de marihuana, tras ser reubicadas de la Plaza de la Concepción.

La colectiva va seguir en el activismo por más espacios como el recién otorgado en Tlaxcoaque. (16/08/25) Foto: Fabián Evaristo

La segunda reubicación en menos de dos semanas se debe a las quejas de vecinos de la Plaza de la Concepción.

Tras varias mesas de trabajo entre vecinos con el área de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México, y con la colectiva, la noche del viernes se acordó que se moverían a Plaza Tlaxcoaque.

Norma, una de las integrantes de Las Hijas de la Cannabis dijo esta tarde a EL UNIVERSAL que la reubicación fue en mutuo acuerdo y se sienten cómodas con el nuevo espacio.

"Está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", compartió.

Y adelantó que la colectiva va seguir en el activismo por más espacios como el recién otorgado en Tlaxcoaque.

