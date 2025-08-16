Más Información
Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad
Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta
EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados
Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista
Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva
Durante el primer día de la nueva ubicación del espacio de consumo de cannabis manejado por una colectiva feminista, los consumidores ya están instalados a un costado de la Plaza Tlaxcoaque, cerca del metro Pino Suárez.
Con música, dj's, áreas verdes, mucha sombra y sin vecinos en los alrededores, las mujeres de la colectiva Las Hijas de la Cannabis ya están instaladas en un nuevo espacio de consumo libre de marihuana, tras ser reubicadas de la Plaza de la Concepción.
La segunda reubicación en menos de dos semanas se debe a las quejas de vecinos de la Plaza de la Concepción.
Lee también: Camión se estrella contra poste de luz sobre avenida 608 en GAM; se registra gran caos vehicular
Tras varias mesas de trabajo entre vecinos con el área de Concertación Política del Gobierno de la Ciudad de México, y con la colectiva, la noche del viernes se acordó que se moverían a Plaza Tlaxcoaque.
Norma, una de las integrantes de Las Hijas de la Cannabis dijo esta tarde a EL UNIVERSAL que la reubicación fue en mutuo acuerdo y se sienten cómodas con el nuevo espacio.
"Está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", compartió.
Y adelantó que la colectiva va seguir en el activismo por más espacios como el recién otorgado en Tlaxcoaque.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr