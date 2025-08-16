Un camión de plataforma se impactó contra un poste de electricidad sobre la avenida 608, esquina con la calle 641, en la Unidad Habitacional San Juan de Aragón cuarta sección, alcaldía Gustavo A. Madero.

El accidente ha causado severas afectaciones a la vialidad en dirección al norte, a la altura del Bosque de Aragón.

Los cuerpos de emergencia ya trabajan para retirar el camión y el poste de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual ha provocado reducción de carriles de la avenida 608, en dirección a Ciudad Azteca.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilia en la vialidad debido a los trabajos de emergencia.

La alternativa para pasar por la zona es avenida 606, informó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Paramédicos del ERUM rescataron al conductor del furgón, ya que quedó atrapado en la cabina.

Los rescatistas cortaron parte de la cabina para sacar al chófer, quién posteriormente fue llevado a un hospital.

