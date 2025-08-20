Más Información
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó sobre la sustitución de dos escaleras eléctricas en la estación Bellas Artes de la línea 8, por lo que hay adecuaciones en ascensos y descensos del convoy.
Este miércoles, el Metro explicó que como medida de protección civil, el ascenso y descenso de usuarios en la estación Bellas Artes de la Línea 8, será únicamente por los andenes laterales, tanto en dirección a Constitución de 1917, como hacia Garibaldi.
La medida obedece a que en el andén central, por el que habitualmente se realiza el descenso de usuarios, se ejecutan trabajos para la sustitución de dos escaleras electromecánicas, que se ubican en la zona norte del andén, con dirección a Garibaldi.
La zona de trabajo ya fue tapiada y en fechas próximas se realizará el retiro de las escaleras obsoletas, las cuales tienen más de 30 años de antigüedad.
Con el apoyo de personal de Seguridad Institucional, así como de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a la estación, se realizará la indicación a los usuarios para descender y ascender por los andenes laterales.
La administración del STC solicitó el apoyo y comprensión del público usuario ante esta medida, que es necesaria para evitar posibles riesgos, así como para llevar a cabo los trabajos de sustitución de dos escaleras.
LL