Dos bebés fueron abandonados en calles de la Ciudad de México en menos de 48 horas, uno en Tacubaya, el sábado pasado, y una menor en Iztapalapa, el lunes de esta semana.

Si bien los dos pequeños lograron ser puestos a salvo a tiempo para recibir atención médica el protocolo que autoridades debe dar un seguimiento en este tipo de casos comienza con la apertura de una carpetas de investigación, la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (PPDNNA) debe intervenir y se busca la reinserción familiar de los menores.

Cuando se tiene conocimiento de una niña o niños que fue abandonado, un agente del Ministerio Público debe iniciar una carpeta de investigación por el delito, que la ley señala como sancionable.

Luego de iniciada la carpeta de investigación, elementos de la Policía de Investigación intervienen en el caso.

Posteriormente se gira un oficio a la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que se brinden cuidados al menor abandonado.

Además, se comienza la búsqueda de los familiares del infante y se busca restablecer los derechos del afectado.

La PPDNNA debe determinar la medida de acogimiento necesaria para la niña o niño y también buscar si el infante está registrado ante el Registro Civil capitalino, y en caso necesario coordinarse para la emisión del acta de nacimiento.

En el caso de menores que hayan sido abandonados y no se haya localizado a algún familiar que pueda darles los cuidados necesarios se determinará si es necesario que el menor sea resguardado en Centro de Estancia Transitoria.

Si la niña o niños entra en un Centro de Estancia Transitoria, allí se le brindarán los cuidados necesarios mientras que la PPDNNA asume el cuidado y atenciones, además de determinar la medida de acogimiento alternativo necesaria en el caso.

Desde la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México buscarán información del menor en abandonado para la reintegración familiar.

Además de buscar la institución que mas se adecue a las necesidades del menor para su acogimiento y cuidados.

En el caso de que el menor sea puesto bajo cuidados de una familia con fines de adopción o ante una institución de cuidados alternativos, la PPDNNA y el agente del Ministerio Público se coordinarán para la restitución de los derechos de la niña o niño.

Sobre los dos menores abandonados el pasado 23 y 25 de agosto, el IMSS Bienestar informó que recibieron atención médica oportuna.

En bebé abandonado en Tacubaya ya había sido trasladado al área de lactantes, pero la niña que fue abandonada en Iztapalapa se encontraba con pronostico de salud reservado, según lo informado el 26 de agosto.

