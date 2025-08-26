Más Información

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

El IMSS-Bienestar dio a conocer el estado de salud de los dos bebés que fueron abandonados en la vía pública en la Ciudad de México en los últimos días.

El primer caso corresponde a un que ingresó al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya el pasado 23 de agosto, tras ser trasladado por personal de la Cruz Roja.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que durante su estancia el bebé ha presentado mejoría clínica y se encuentra con signos vitales estables; el pasado 24 de agosto pasó al área de lactantes para continuar su vigilancia.

Lee también

Respecto al segundo caso se trató de una que ingresó este lunes 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Iztapalapa, tras ser trasladada por elementos de la Policía de la Ciudad de México.

Al ingresar, la bebé presentó dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple, por lo que se evaluó manejo especializado.

La pequeña fue trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria en donde continúa hospitalizada; de acuerdo con la dependencia, su estado de salud es reservado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses