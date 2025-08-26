El IMSS-Bienestar dio a conocer el estado de salud de los dos bebés que fueron abandonados en la vía pública en la Ciudad de México en los últimos días.

El primer caso corresponde a un bebé masculino que ingresó al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya el pasado 23 de agosto, tras ser trasladado por personal de la Cruz Roja.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que durante su estancia el bebé ha presentado mejoría clínica y se encuentra con signos vitales estables; el pasado 24 de agosto pasó al área de lactantes para continuar su vigilancia.

Respecto al segundo caso se trató de una pequeña que ingresó este lunes 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Iztapalapa, tras ser trasladada por elementos de la Policía de la Ciudad de México.

Al ingresar, la bebé presentó dificultad respiratoria y falla orgánica múltiple, por lo que se evaluó manejo especializado.

La pequeña fue trasladada al Hospital Pediátrico de Legaria en donde continúa hospitalizada; de acuerdo con la dependencia, su estado de salud es reservado.

