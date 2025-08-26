Esta mañana se registró un hecho de tránsito en el cruce de Gioacchino Rossini y Calzada de los Misterios, colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que involucró a una unidad del transporte público, presuntamente, de la Ruta 18.

Al respecto, Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que al lugar arribaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para brindar atención inmediata a las personas que viajaban a bordo de la unidad.

Por este hecho siete personas resultaron con lesiones leves, mientras que tres más, entre ellos un menor, fueron trasladadas al Hospital Pediátrico Legaria y al Hospital General La Villa, respectivamente.

El personal médico de unidad 159 de ERUM realizó el traslado de un menor de 5 años de edad al Hospital Pediátrico de Legaria; la unidad médica 03 de PC CUH hizo la valoración de un hombre de 36 años de edad por probable trauma cerrado en tórax, fractura de humero y clavícula derecha, y contusión frontal derecha, por lo que fue traslada al Hospital de la Villa.

En tanto, personal médico de ERUM también valoró a una mujer de 21 años de edad para descartar fractura de fémur y humero izquierdo, y fue llevada al Hospital de la Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió tras la colisión del microbús con una camioneta particular, esta última conducida por una persona presuntamente en estado etílico.

Los conductores involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que se determine su situación jurídica.

Personal de la Semovi estableció contacto con los representantes, para verificar si la unidad pertenece a la ruta mencionada.

