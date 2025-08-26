Más Información

Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Exhiben casa de 12 mdp de Noroña, senador reconoce compra; "estoy pagando a crédito", dice

Salinas Pliego sobre si será candidato presidencial para 2030; “haré lo que sea necesario”, dice

¡Taylor Swift se casará!: recibe anillo de compromiso de su novio Travis Kelce

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Sheinbaum reacciona a declaración de "El Mayo" sobre sobornos a políticos y militares mexicanos; esto dijo

Esta mañana se registró un hecho de tránsito en el cruce de Gioacchino Rossini y Calzada de los Misterios, colonia Peralvillo, en la, que involucró a una unidad del transporte público, presuntamente, de la Ruta 18.

Al respecto, Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que al lugar arribaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para brindar atención inmediata a las personas que viajaban a bordo de la unidad.

Por este hecho siete personas resultaron con lesiones leves, mientras que tres más, entre ellos un menor, fueron trasladadas al Hospital Pediátrico Legaria y al Hospital General La Villa, respectivamente.

El personal médico de unidad 159 de ERUM realizó el traslado de un menor de 5 años de edad al Hospital Pediátrico de Legaria; la unidad médica 03 de PC CUH hizo la valoración de un hombre de 36 años de edad por probable trauma cerrado en tórax, fractura de humero y clavícula derecha, y contusión frontal derecha, por lo que fue traslada al Hospital de la Villa.

En tanto, personal médico de ERUM también valoró a una mujer de 21 años de edad para descartar fractura de fémur y humero izquierdo, y fue llevada al Hospital de la Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió tras la colisión del microbús con una camioneta particular, esta última conducida por una persona presuntamente en estado etílico.

Los conductores involucrados fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades pertinentes para que se determine su situación jurídica.

Personal de la Semovi estableció contacto con los representantes, para verificar si la unidad pertenece a la ruta mencionada.

