Francisco Carrasco, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), informó que bloquearán el próximo 1 de septiembre los principales accesos a la Ciudad de México, pues la reunión con autoridades capitalinas para aprobar un alza a la tarifa o recibir un vale para gasolina, fue un total fracaso y sus peticiones fueron desdeñados por funcionarios capitalinos.

Detalló que el secretario de Gobierno, César Cravioto, los desdeñó y no atendió sus peticiones y que sólo les dijo, “en un momento nos reuniremos”, pero nunca regreso.

Abundó que no se les dio fecha tentativa para solucionar el tema de la tarifa del transporte, por lo que el 1 de septiembre, a las 7:00 horas, bloquearán las principales entradas de la Ciudad de México, “se cerrará la totalidad del paso vehicular y pedimos disculpas a la población civil y, más en el día del regreso a clases; pero el gobierno capitalino nos ha orillado a tomar esta decisión”.

Apunto que no son un grupo minoritario y estima que unas 7 mil 500 unidades de transportistas participarán en estos bloqueos del próximo lunes.

Los representantes de la FAT expresaron que es lamentable que en el Estado de México se maneje una autorización del aumento de transporte público de pasajeros y en la Ciudad de México se manejen pretextos oficiales de presupuesto y de otros proyectos de movilidad que están en funcionamiento en fechas anteriores o futuras.

La FAT insistió en que no cederán en el conseguir el alza de la tarifa, pues muchos de los microempresarios del transporte concesionado operan prácticamente en la quiebra y es imposible el mantener los costos actuales del pasaje.

Los líderes transportistas se dijeron dispuestos a mantener un diálogo abierto con las autoridades y establecer propuestas afirmativas para el aumento adecuado de la tarifa del transporte público para que sea una realidad, y permita que los transportistas no operan con deudas y en quiebra.

La Fuerza Amplia de Transportistas entregó un estudio con datos que justifican la urgencia de aumentar la tarifa del transporte público a la oficina de la candidata y hoy jefa de Gobierno, Clara Brugada, “quien tiene pleno conocimiento de lo acontecido de esta petición. No debe olvidarse que estos miles de microempresarios generan miles de empleos a hombres y mujeres, así como a su cadena comercial del sector automotriz”.

La FAT precisó que el costo del combustible, de 2020 a 2025, pasó de 18.16 pesos el litro de gasolina a 24 pesos. En el caso del diésel, este energético pasó de 19.59 pesos en 2020 a 25.83 pesos por litro en 2025, lo cual significa un gasto significativo.

Aunado a los costos de mantenimiento de las unidades y aumento en salarios de los choferes, aspectos que hacen que estos empresarios ciudadanos estén operando en números rojos y en algunos casos en quiebra económica.

