Sheinbaum destaca que DEA puso a García Luna al nivel de “El Chapo” y “El Mayo"; resalta cooperación entre EU y México

Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la declaración de culpabilidad de “El Mayo” Zambada

Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación

VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a Fórmula 1; es presentado con Cadillac

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

El tiempo de traslado en automóvil desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México () al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles () es de una hora con un minuto, sin pagar peaje a través del Camino Libre a Tonanitla.

El equipo de hizo el recorrido del aeródromo capitalino al mexiquense, en un vehículo particular, siguiendo la siguiente ruta por el Circuito Interior, avenida Oceanía, avenida 608 y luego avenida Central o Carlos Hank González, ya en el Estado de México.

El distribuidor vial de interconexión con el AIFA es una opción rápida para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles atravesando por el Circuito Exterior Mexiquense, infraestructura que fue inaugurada en febrero de 2023, pero hay que pagar una caseta de 55 pesos, si se procede de zonas como Tultitlán.

Con información de Emilio Fernández

