El tiempo de traslado en automóvil desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es de una hora con un minuto, sin pagar peaje a través del Camino Libre a Tonanitla.
El equipo de EL UNIVERSAL hizo el recorrido del aeródromo capitalino al mexiquense, en un vehículo particular, siguiendo la siguiente ruta por el Circuito Interior, avenida Oceanía, avenida 608 y luego avenida Central o Carlos Hank González, ya en el Estado de México.
El distribuidor vial de interconexión con el AIFA es una opción rápida para llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles atravesando por el Circuito Exterior Mexiquense, infraestructura que fue inaugurada en febrero de 2023, pero hay que pagar una caseta de 55 pesos, si se procede de zonas como Tultitlán.
Con información de Emilio Fernández
maot