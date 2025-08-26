Está mañana se desarrolla la audiencia de vinculación de los dos policías involucrados en los hechos donde Christopher Huerta fue asesinado, el pasado 19 de agosto, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

La audiencia comenzó a las 10 y cuarto en los Juzgados de Control en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

Previo al comienzo de la audiencia, el padre de Cristopher Huerta, Dionisio dijo confiar en la justicia.

"Qué se haga conforme a las autoridades deban hacerlo, confío en la justicia", expresó el papá de Cristopher.

Dionisio también mencionó que su hijo era un deportista que no tenía vicios.

A las afuera de los juzgados, el Colectivo Nacional no Más Presos Inocentes se manifiesto por la inocencia de los dos policías involucrados.

"El propio padre ya declaró que el joven se dedicaba al gimnasio, el oficial tiene el doble de la edad, lamentable el hecho del joven", Melina, integrante de Colectivo Nacional no Más Presos Inocentes.

La audiencia se lleva a cabo en la sala 10 y un juez determinará si vincula o no a proceso a los policías.

¿Cuál es la situación legal?

El policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Julio César, quien fue acusado del delito de homicidio, luego de que baleó a Christopher -luego de una riña y él uniformado estaba acostado y el joven de espaldas- un juez, la semana pasada, le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Mientras que en el caso del oficial Luis Arturo, a quien se le imputa el delito de abuso de autoridad, también tiene la medida cautelar de prisión preventiva, pero justificada.

De acuerdo con fuentes judiciales, en ambos casos, las medidas cautelares podrían llevarse en prisión domiciliaria.

