Para este martes está prevista la audiencia de vinculación a proceso en el Reclusorio Oriente, donde un juez determinará si abre o no juicio en contra de los policías capitalinos que están acusados de balear y matar a Christopher y agredir a su padre, Dionisio.

El policía Julio César está acusado de homicidio y tiene prisión preventiva oficiosa, mientras que el oficial Luis Arturo está imputado por abuso de autoridad y tiene prisión preventiva, pero justificada. Ambos pueden optar por la cárcel a domicilio.