Ecatepec, Méx.— La prohibición de la venta de alcohol en las fiestas patronales permitió reducir en 65% la incidencia delictiva durante las celebraciones recientes en San Cristóbal, en comparación con el año anterior, aseguró la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Regional de Ecatepec, la primera evaluación aplicada durante las celebraciones arrojó una disminución significativa en las denuncias por agresiones y delitos vinculados con el consumo de bebidas alcohólicas, informó la edil.

En el año 2024, del 12 al 4 de agosto, fecha en la que se lleva a cabo la fiesta patronal en San Cristóbal, se iniciaron 471 carpetas de investigación, este año la cifra fue de 163, es decir, 308 casos delictivos menos.

La presidenta municipal rechazó que la medida afecte la economía local o las celebraciones religiosas, ya que las festividades registraron alta afluencia.

De acuerdo con la edil la prohibición aplicará en todas las celebraciones patronales.