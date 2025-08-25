La alcaldía Cuauhtémoc anunció que se instalará un nuevo puente peatonal en el Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, ubicado en la colonia Centro, a través de una inversión de más de 4 millones y medio de pesos.

"Este puente es la muestra de que cuando se generan alianzas con la sociedad civil y con quienes viven, trabajan y disfrutan en esta alcaldía (...)", dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.

Explicó que, gracias a este proyecto, este mercado "que es excepcional", tendrá más visitas porque ahora será más fácil llegar para cientos de personas, entre locatarios y visitantes que a diario hacen uso de este espacio en la colonia Centro de "el Corazón de México”.

Alessandra Rojo de la Vega estuvo presente en las primeras acciones para realizar le puente (25/08/2025). Foto: Especial

Lee también Inauguran nuevo Hospital Veterinario en Venustiano Carranza; podrá brindar hasta 100 atenciones al día

A través de un comunicado, la demarcación señaló que esta inversión se llevó a cabo en dos etapas, pues en el ejercicio fiscal pasado se destinaron 1.4 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y un millón por parte de la demarcación.

Mientras que en la segunda fase, actualmente en marcha, se están aplicando 3 millones 150 mil pesos con recursos propios de la demarcación, según la Dirección General de Obras de la demarcación.

Lee también CDMX fortalece Alerta por Violencia de Género; conoce las 15 acciones y reforma al Código Penal presentadas por Clara Brugada

Trabajadores construyen puente peatonal (25/08/2025). Foto: Especial

A su vez, locatarios de este centro de abasto aseguraron que "los sueños se hacen realidad aunque los veamos imposibles. Desde la primera semana en que la alcaldesa tomó posesión tocamos la puerta y encontramos apertura para este gran proyecto".

"Hoy queremos darle las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por el apoyo, porque este puente beneficiará a cientos de familias que dependen de este lugar”, afirmaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov