La alcaldía Cuauhtémoc anunció que se instalará un nuevo puente peatonal en el Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas San Juan, ubicado en la colonia Centro, a través de una inversión de más de 4 millones y medio de pesos.
"Este puente es la muestra de que cuando se generan alianzas con la sociedad civil y con quienes viven, trabajan y disfrutan en esta alcaldía (...)", dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.
Explicó que, gracias a este proyecto, este mercado "que es excepcional", tendrá más visitas porque ahora será más fácil llegar para cientos de personas, entre locatarios y visitantes que a diario hacen uso de este espacio en la colonia Centro de "el Corazón de México”.
A través de un comunicado, la demarcación señaló que esta inversión se llevó a cabo en dos etapas, pues en el ejercicio fiscal pasado se destinaron 1.4 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y un millón por parte de la demarcación.
Mientras que en la segunda fase, actualmente en marcha, se están aplicando 3 millones 150 mil pesos con recursos propios de la demarcación, según la Dirección General de Obras de la demarcación.
A su vez, locatarios de este centro de abasto aseguraron que "los sueños se hacen realidad aunque los veamos imposibles. Desde la primera semana en que la alcaldesa tomó posesión tocamos la puerta y encontramos apertura para este gran proyecto".
"Hoy queremos darle las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo por el apoyo, porque este puente beneficiará a cientos de familias que dependen de este lugar”, afirmaron.
aov