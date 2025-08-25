Más Información

Con una inversión de 16 millones de pesos, la alcaldesa de, Evelyn Parra, inauguró el nuevo Hospital Veterinario Arenal, único en su tipo en la Ciudad de México y que brinda servicio de urgencias las 24 horas del día.

El nuevo hospital de primer nivel cuenta conespecialistas, dos quirófanos totalmente equipados, una ambulancia, elevador, así como servicios de rayos X, ultrasonidos, electrocardiogramas, endoscopia, optometría, ortopedia, vacunación, cremación, eutanasias y un laboratorio clínico con capacidad para realizar estudios avanzados, lo que garantiza diagnósticos oportunos y tratamientos de calidad, lo que lo ubica como único en su tipo en la capital del país.

Este hospital tendrá capacidad para dar cien servicios diarios e incluso, ayudará a fortalecer la atención integral para el rescate de animales maltratados y en abandono, además de que se amplía la cobertura de la Clínica Veterinaria de San Lázaro, también localizada en esta demarcación.

Hospital Veterinario en Venustiano Carranza podrá atender a 100 animales de compañía al día (25/08/2025). Foto: Especial

Al inaugurar este nuevo Hospital, la alcaldesa afirmó que será “el mejor de la Ciudad de México” y destacó que este esfuerzo reconoce la importancia de los animales de compañía en la vida de prácticamente todas las familias.

En la inauguración se obsequiaron a dueños de animales de compañía juguetes, ropa, camas para las mascotas y utensilios para la limpieza.

Alcaldesa asistió a la inauguración del hospital (25/08/2025). Foto: Especial
