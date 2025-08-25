Toluca, Méx.- El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, aseguró que, sin recato, desde la entidad mexiquense, se apoyará y empujará la agenda legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hemos planteado siempre apoyar, empujar, sin recato, las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de esa manera mantener esta lógica de la Construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, confirmó Duarte.

Lo anterior, lo dijo durante su asistencia, en representación de la gobernadora Delfina Gómez, a una reunión con Ricardo Monreal, coordinador del Grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la reunión realizada en Toluca y a la que también asistieron diputadas y diputados federales mexiquenses, se refrendó respaldar sin titubeos la agenda legislativa que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsará en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión.

Por su parte, Ricardo Monreal señaló que el Estado de México es un aliado firme en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Estamos aquí para ser aliados firmes y garantizar que los propósitos trazados se conviertan en realidades para el bienestar del pueblo mexiquense”, sostuvo.

Al respecto, la bancada mexiquense asumió el compromiso de sacar adelante iniciativas y reformas: desde cambios al artículo 73 constitucional en materia de extorsión, hasta ajustes en la Ley de Amparo, el Código Penal, la Ley de Delincuencia Organizada, la Ley Aduanera y la Ley de Salud.

