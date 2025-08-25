Más Información

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

EU da "por decapitado" al Cártel de Sinaloa; así fue, minuto por minuto, la conferencia tras audiencia de "El Mayo"

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

Pam Bondi reconoce apoyo de México en captura de "El Mayo" Zambada; destaca juicio a líderes del narcotráfico

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

UNAM aprueba conferir honoris causa a 14 personas; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán, entre los galardonados

Renata Zarazúa lleva el tenis en la sangre; la joven que creció entre raquetas y pelotas

Renata Zarazúa lleva el tenis en la sangre; la joven que creció entre raquetas y pelotas

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

Noroña llama “cretino” a Rutilio Escandón por defender condiciones de Alligator Alcatraz; condena actitud “servil” ante EU

La consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, informó que las iniciativas para crear la y la , que enviará la Jefa de Gobierno al Congreso local, no tendrán el carácter de preferentes, es decir, que no las enviará el 1 de septiembre.

Al participar en la reunión plenaria de las y los diputados locales de Morena, la funcionaria capitalina mencionó que en ambos casos se encuentran afinando estas propuestas para incluir las voces de todos los sectores.

Detalló que las leyes vinculadas al Bando Uno son parte de un proceso que aún están terminando porque han atendido a todos los sectores y a todas las personas.

Lee también

“Derivado de eso estamos afinando, como se ha señalado, la Ley de Rentas, va a ser una ley que en su tiempo y forma se dará, no tendrá una lógica (preferente) y que evidentemente tiene que atender al procedimiento que ha instruido la jefa de Gobierno, , en función de que sea con el mejor estándar, en la lógica de la preservación de los derechos humanos y particularmente de un órgano que nos nos parece fundamental, que es la Defensoría, que se va a instalar para esta tarea”, aseveró.

Sobre la ley secundaria en materia de cuidados, recordó que ya presentaron una reforma constitucional en la materia, y que esperan los tiempos legislativos para su aprobación.

“La Ley del Sistema de Cuidados, que será el primero en su tipo a nivel nacional, tendrá también su tiempo toda vez que estaremos generando procesos de diálogo también con los sectores y lo estamos haciendo; entonces, ninguna de las dos tiene una lógica preferente”, expuso Cruzvillegas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses