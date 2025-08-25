La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) aseguró que existen más de 600 bodegas y plazas comerciales operadas por empresarios chinos en la capital, principalmente en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, lo que representa un riesgo estructural y de protección civil en la zona.

Aseguró que muchas de ellas han invadido edificios históricos y reconvertido estacionamientos con un uso irregular de los inmuebles.

A través de un comunicado, señaló que algunos de estos casos se encuentran en calles como Peña y Peña, Manuel Doblado y Bolivia, donde departamentos habitacionales han sido transformados en bodegas.

Agregó que además existen plazas ilegales, como la clausurada en Izazaga 89, que fue intervenida por operar sin permisos y por representar riesgos estructurales y de protección civil.

Advirtió que la existencia de estas bodegas representan un riesgo estructural, ya que el peso de "la mercancía almacenada en inmuebles no diseñados para ese uso se considera como un peligro latente".

La CanacoCDMX agregó que esta operación ilegal también ha derivado en algunos incendios registrados en las bodegas, debido a las deficiencias de protección civil.

Desplazamiento de comercio tradicional

Señaló que la invasión de empresarios chinos ha generado un desplazamiento del comercio tradicional, ya que hay más de 3 mil 500 establecimientos asiáticos que representan el 20% del total en la zona, afectando negocios históricos como tiendas de vestidos de novia y muebles, entre muchos más.

Este escenario, señala el análisis de Canaco CDMX, se ha traducido en "un desplome hasta de 60% en ventas para muchas empresas nacionales como consecuencia de la distribución de productos chinos, muchos de ellos de mala calidad y dudosa internación al país, además de que son descargados por tráiler en la noche y se ha generado una invasión de diableros en la zona".

Piden tomar medidas

Entre las medidas para combatir este fenómeno, pidieron al Gobierno capitalino la revisión de usos de suelo y permisos en inmuebles ocupados por comercio asiático.

Además del fortalecimiento de la fiscalización aduanera para evitar evasión de aranceles.

Así como campañas de autenticidad y diferenciación con el fin de proteger el comercio local y artesanal.

De la misma manera, un diseño de polígonos de restricción comercial para preservar la vocación habitacional y cultural del Centro Histórico.

