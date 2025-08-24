Falla elevador y arde supermercado; en un mes, dos plazas de la alcaldía BJ han suspendido actividades por incidentes de seguridad

La alcaldía Benito Juárez ha sido testigo de diversos incidentes en sus plazas comerciales. En tan solo un mes, la delegación ha tenido dos percances que obligaron a desalojar a personas de los centros comerciales y revisar sus protocolos de seguridad.

Mítikah y Parque Delta registraron en agosto dos acontecimientos que derivaron en la suspensión temporal de todo el centro comercial o sucursales dentro de ellas.

En una recopilación realizada por EL UNIVERSAL, detallamos los hechos de ambos casos.

¿Qué sucedió en Mítikah?

El pasado martes 12 de agosto, la plaza Mítikah, ubicada en Av. Río Churubusco 601, Xoco, fue testigo de como dos personas resultaron lesionadas tras el desplome de uno de sus elevadores.

Un hombre de 47 años y una mujer 60 presentaron posibles luxaciones en la cabeza y en el fémur izquierdo, así como diversas contusiones, por lo que fueron trasladados a un hospital sin que se reportaran en estado de gravedad.

Tras los hechos, el alcalde Luisa Mendoza dio instrucciones de evacuar la plaza y realizar inspecciones en materia de protección civil.

Luego de un par de horas, autoridades de la alcaldía determinaron suspender actividades, advirtiendo que no podrán reanudarse hasta que se subsanen las fallas.

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones por el presunto delito de lesiones culposas derivadas de la caída.

Pura tragedia tras tragedia en la famosa plaza mitikah no cabe duda q la ciudadanía ya no está ni a salvo en un lugar utilizado para recreación

Mítikah reanuda operaciones

Después de tres días sin actividades, el viernes 15 de agosto se reabrió la plaza comercial luego de las medidas de protección civil.

"Nos complace informarles que, tras recibir la confirmación oficial por parte de las autoridades y concluir satisfactoriamente todas revisiones y certificaciones necesarias, Mítikah Centro Comercial reanudará operaciones el día de hoy, 15 de agosto, a partir de las 14:00 horas", informó el área administrativa del centro comercial.

La demarcación confirmó la reapertura de Mítikah, aclarando que los documentos que la plaza entregó a la alcaldía fueron el Programa Interno de Protección Civil, aval de verificación de los elevadores y las escaleras mecánicas en la plaza y las bitácoras de mantenimiento y dictámenes de las empresas que realizan el mantenimiento de elevadores.

¿Qué sucedió en Parque Delta?

Este domingo 24 de agosto se registró un incendio al interior de el área de panadería del supermercado Soriana que se ubica en Parque Delta ubicado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte.

Testigos relataron que durante 40 minutos la plaza se comenzara a llenar de humo, por lo que más de 100 usuarios tuvieron que ser desalojados.

Equipo de Bomberos y autoridades de la Benito Juárez controlaron el siniestro, sin registrarse heridos.

Luis Mendoza comunicó a través de redes sociales la suspensión temporal de actividades de la tienda Soriana Híper Parque Delta hasta que se compruebe la mitigación de los riesgos que el incidente provocó.

🚨 #AHORA | Reportan incendio en Parque Delta y evacuación de personas que se encontraban dentro del centro comercial en la alcaldía Benito Juárez.

pic.twitter.com/UwEje08WqR — Azucena Uresti (@azucenau) August 24, 2025

¿Hasta cuando reabrirá Soriana Parque Delta?

Si bien no hay una fecha clara para que el supermercado reabra sus puertas, autoridades informaron que para aprobar su reapertura, los responsables deberán presentar:

Dictámenes del Programa Interno de Protección Civil

Dictámenes estructurales actualizados, evaluación de las instalaciones de gas L.P. o gas natural

Certificación del cumplimiento de medidas de seguridad integral, entre otros

Con información de Omar Diaz, Fabián Evaristo y David Fuentes.

