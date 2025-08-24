Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

La alcaldía Benito Juárez informó que, gracias a la oportuna coordinación entre los servicios de emergencia Blindar BJ 360°, el equipo de Protección Civil de la demarcación, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se logró controlar el conato de incendio en el área de panadería de la tienda departamental Soriana Hiper Parque Delta.

El operativo se ejecutó de manera rápida y ordenada, aplicando los protocolos correspondientes para contener la emergencia y garantizar la integridad de todas las personas en el lugar.

El alcalde Luis Mendoza, quien se mantuvo informado en tiempo real sobre la evolución del incidente, destacó la reacción inmediata y el profesionalismo de los cuerpos de emergencia, así como la importancia de actuar con responsabilidad ante cualquier posible riesgo.

“Nuestra prioridad es clara: proteger a las y los benitojuarenses. Desde el primer momento, instruimos una respuesta inmediata y coordinada para poner a salvo a todas las personas en Parque Delta. No vamos a permitir que ningún establecimiento opere si no garantiza condiciones seguras para su personal y para los visitantes”, señaló.

Como medida preventiva, la alcaldía Benito Juárez ha determinado la suspensión temporal de actividades en la tienda Soriana Híper Parque Delta, hasta que se compruebe plenamente la mitigación de todos los riesgos potenciales derivados del incidente.

Para poder reabrir, los responsables del establecimiento deberán presentar los dictámenes del Programa Interno de Protección Civil, dictámenes estructurales actualizados, evaluación de las instalaciones de gas L.P. o gas natural, certificación del cumplimiento de medidas de seguridad integral, entre otros.

