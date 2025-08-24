Un conato de incendio se registró este mediodía en el interior de la sucursal del supermercado Soriana, que se encuentra dentro de Parque Delta, en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez; reportes preliminares detallan que el incendio ocurrió en el área de panadería del lugar, donde una freidora se quemó.

Esto provocó que por espacio de 40 minutos el lugar se llenara de humo, como medidas de protocolos de seguridad, poco más de 100 visitantes al lugar fueron desalojados, al lugar acudió personal de Bomberos y personal de Protección de la alcaldía Benito Juárez a controla todo, no se registraron heridos y ya plaza, ya opera normalmente.

🚨 #AHORA | Reportan incendio en Parque Delta y evacuación de personas que se encontraban dentro del centro comercial en la alcaldía Benito Juárez.

pic.twitter.com/UwEje08WqR — Azucena Uresti (@azucenau) August 24, 2025

"En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido", informó la dependencia.

En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido.@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/vcUDyiuNFU — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) August 24, 2025

