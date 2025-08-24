Más Información

Buques de guerra, marines y un submarino nuclear; ¿Trump alista invasión a Venezuela? Esto sabemos

Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Aprehenden a líder de la banda "Los Estúpidos"; es acusado de secuestro agravado en CDMX

Reportan incendio en Parque Delta; desalojan a más de 100 personas sin reportar heridos

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Un conato de se registró este mediodía en el interior de la sucursal del supermercado Soriana, que se encuentra dentro de Parque Delta, en las inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez; reportes preliminares detallan que el incendio ocurrió en el área de panadería del lugar, donde una freidora se quemó.

Esto provocó que por espacio de 40 minutos el lugar se llenara de humo, como medidas de protocolos de seguridad, poco más de 100 visitantes al lugar fueron desalojados, al lugar acudió personal de Bomberos y personal de Protección de la alcaldía Benito Juárez a controla todo, no se registraron heridos y ya plaza, ya opera normalmente.

"En seguimiento al incendio registrado en calle Xochicalco, colonia Piedad Narvarte, en @BJAlcaldia, informamos que en Soriana en el área de panadería se quemó aceite de una freidora; procedimos a extinguir la flama. Sin lesionados. Servicio concluido", informó la dependencia.

