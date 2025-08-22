Más Información

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

La mañanera de Sheinbaum, 22 de agosto, minuto a minuto

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

Policía que mató a joven en Venustiano Carranza es acusado de homicidio; abogados alegan legítima defensa

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Esta mañana se registró el de dos bodegas en la , en la Ciudad de México, sin que se registraran heridos.

Se incendian dos bodegas de hule espuma

El fuego se desató en lo que serían dos almacenes de hule espuma ubicadas en la calle Oriente 171, colonia Ampliación San Juan de Aragón.

Bomberos controlan incendio

Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la emergencia registrada esta mañana de viernes.

Tras varios minutos de labores en los dos bodegones de aproximadamente 300 metros cuadrados se confirmó que el fuego estaba controlado.

"Al Momento el fuego ha sido extinguido sin que se registraran heridos ni afectaciones a inmuebles aledaños", informó el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova.

