Esta mañana se registró el incendio de dos bodegas en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sin que se registraran heridos.

Se incendian dos bodegas de hule espuma

El fuego se desató en lo que serían dos almacenes de hule espuma ubicadas en la calle Oriente 171, colonia Ampliación San Juan de Aragón.

Bomberos controlan incendio

Bomberos de la Ciudad de México acudieron a la emergencia registrada esta mañana de viernes.

Tras varios minutos de labores en los dos bodegones de aproximadamente 300 metros cuadrados se confirmó que el fuego estaba controlado.

"Al Momento el fuego ha sido extinguido sin que se registraran heridos ni afectaciones a inmuebles aledaños", informó el jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova.

