Unse incendió esta tarde en la zona centro de la Ciudad de México, es decir, en la Avenida 20 de Noviembre, cerca de la estación del Metro Pino Suárez, donde llegaron bomberos y elementos de Protección Civil a sofocar las llamadas.

Al respecto, la Secretaria de Movilidad (Semovi) señaló que las y los usuarios del autobús lograron descender antes de que se propagara el fuego, por lo que no se registraron personas lesionadas.

Al lugar arribaron elementos del H Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia y sofocar el fuego.

Se incendia camión de transporte público en inmediaciones del Metro Pino Suárez (17/08/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
De acuerdo con las primeras versiones, este hecho se registró por un en la unidad.

Se incendia camión de transporte público en inmediaciones del Metro Pino Suárez (17/08/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
El equipo del Órgano Regulador del Transporte (ORT) ya se encuentra en contacto con la empresa involucrada (Cotaxsa) para evaluar las condiciones en la que prestan el servicio sus unidades.

La unidad fue consumida por las llamadas en cuestión de minutos.

El siniestro fue reportado poco después de las tres de la tarde por testigos que caminaban por el lugar y observaron el hecho.

Se incendia camión de transporte público en inmediaciones del Metro Pino Suárez (17/08/2025). Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL
Por momentos el incendio causó pánico en los testigos al escuchar que provenían desde dentro de la unidad, los bomberos detallaron que eran los gases y gasolina del camión lo que desencadenó las detonaciones, descartando cualquier incidente mayor.

La unidad incendiada fue retirada minutos más tarde para dar paso a la investigación y así, deslindar responsabilidades.

