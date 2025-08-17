La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y con la colaboración del comité vecinal Pro Defensa de La Loma, encabezó una jornada de reforestación en el Área Natural Protegida (ANP) La Loma, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón y que colinda con La Magdalena Contreras.

Durante el evento se plantaron 490 ejemplares nativos entre arbustos y árboles, como parte de las acciones de restauración ecológica que se realizan en temporada de lluvias. Se resaltó que estas labores buscan recuperar y conservar los ecosistemas de encino que originalmente predominaban en la zona y que hoy aún albergan fauna nativa como la aguililla de alas anchas y diversas especies de aves.