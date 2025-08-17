Ayer autoridades capitalinas presentaron a vecinos de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztacalco distintas alternativas de atención a las problemáticas ocasionadas por las intensas lluvias.

Ejemplo de esas precipitaciones ocurrieron la tarde-noche del pasado domingo 10 y la madrugada del lunes 11 de agosto, que causó afectaciones principalmente en las colonias Providencia y San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero; Progresista, Aztecas, 20 de Noviembre, Del Parque, Moctezuma, Valentín Gómez Farias, alcaldía Venustiano Carranza; y la Agrícola Pantitlán, en Iztacalco.

Como parte de las medidas de mitigación se estableció una coordinación interinstitucional con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), para aumentar la capacidad de desfogue de 6% a 20% e incorporar nuevos desfogues en la zona de las tres demarcaciones afectadas.

En cada uno de los casos se realiza un profundo análisis de las problemáticas a través de topografía y perfiles hidráulicos, que permitan desarrollar las mejores alternativas para la mitigación de riesgos.

En la zona afectada de Gustavo A. Madero se detectó la obstrucción en un tramo del colector del parque lineal en San Juan de Aragón VI Sección, por lo que se presentaron las siguientes propuestas a evaluar:

Completar levantamiento topográfico y análisis de perfiles a lo largo de 10 kilómetros entre las plantas de bombeo 6A del Gran Canal y CTM Aragón

Realizar un diagnóstico integral de la infraestructura de drenaje

Implementar fotogrametría y pruebas para identificar fugas y hundimientos

Evaluación del perfil hidráulico y posibles contraflujos

Las alternativas de solución se presentarán durante octubre 2025.

En la demarcación Iztacalco la principal problemática detectada fue la saturación del sistema de drenaje, lumbreras y colectores en la zona de Zaragoza-Churubusco, agudizadas por la inclinación de algunos edificios. Las principales propuestas que se analizan actualmente para la mitigación de riesgos por lluvias son:

Reubicación del cárcamo “Agua Caliente” debido a desniveles en colonias

Construcción de una nueva planta de bombeo (PB) dentro de la U.H. Agua Caliente

Reingeniería del cárcamo “Agua Caliente” que incluya pruebas de absorción, profundización y limpieza

Levantamiento topográfico de la U. H. y análisis de infraestructura de drenaje

Presentación de diagnóstico y alternativas de solución en octubre 2025

El proyecto ejecutivo y la programación de la obra se prevén para noviembre 2025 - mayo 2026

Mientras que en la alcaldía Venustiano Carranza para atender la problemática ocasionada debido a la saturación del Gran Canal, se analizan las siguientes propuestas de mitigación de riesgos:

Confinar el parque lineal en tres secciones para mejorar la regulación en temporada de lluvias e incorporar accesos peatonales

Evaluación técnica y económica para construir una planta de bombeo en el kilómetro 10+000 del Gran Canal

Desazolve y rectificación del Gran Canal después del río de Los Remedios

