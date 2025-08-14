Hombres armados robaron varias cajas de una joyería ubicada dentro del centro comercial Parque Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero; autoridades informaron que al momento no se sabe el monto de lo robado.

Esta noche, al menos tres hombres ingresaron a la plaza comercial ubicada en la colonia Magdalena de las Salinas.

Al llegar al negocio "Joyería Cristal" rompieron vidrios y tomaron tres cajones con diversos artículos de joyería.

Ya con lo robado, los ladrones escaparon del lugar y a través de cámaras de vigilancia, privadas y de autoridades capitalinas, se detectó que dos de ellos subieron a una motocicleta y el resto en un auto compacto.

Los ladrones en moto la abandonaron en las calles Pernambuco y Montevideo y posteriormente subieron a un coche en el que escaparon rumbo al Estado de México, sobre la salida a Pachuca, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Al momento no hay información sobre detenciones.

La Policía de la Ciudad de México informó que debido a la ruta que usaron los ladrones se realiza una búsqueda conjunta.

