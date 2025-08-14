Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Gorras, camisetas, camisas tipo polo, shorts y pantalones deportivos; todas prendas oficiales que fueron robadas de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM) valuadas en medio millón de pesos.

El pasado 8 de agosto se denunció el faltante de 900 uniformes que atletas nacionales usarían en competencias futuras.

Se trata de prendas que tienen grabados los logotipos nacionales y del Comité Olímpico Mexicano y están confeccionadas en colores de la bandera nacional.

Además de que hay otros uniformes en color negro, rosa y blanco.

Fue al realizar un inventario en los almacenes del COM que el personal notó que faltaban los 900 uniformes, cuyo valor total sobrepasa los 500 mil pesos, aseguró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad que lleva la investigación por el robo.

Tras la denuncia por el robo de los uniformes oficiales, personal de la Fiscalía capitalina realizó investigaciones y detectó que las prendas eran ofrecidas a través de redes sociales.

Por lo anterior, policías de investigación de la Fiscalía realizaron dos operativos para dar con los uniformes.

Los dos hombres que ofrecían la ropa deportiva fueron detenidos, uno en la alcaldía Venustiano Carranza y otro en Iztapalapa, y presentados ante la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

