Dos días han pasado desde que un elevador en la Plaza Mítikah tuvo una falla que dejó dos personas lesionadas y el lugar continúa cerrado.

Contrario al cierre de los dos últimos días realizado por autoridades de la alcaldía Benito Juárez, las otras áreas del mismo conjunto operan con normalidad, como lo es la torre departamental de 69 pisos, el hospital y los negocios como tiendas y restaurantes ubicados en estas zonas.

Sin embargo, en la plaza las entradas peatonales están cerradas y con sellos de Protección Civil, mientras que personal de seguridad de la plaza desvía a cualquier automovilista que busque entrar al estacionamiento.

Dos días han pasado desde que un elevador en la Plaza Mítikah tuvo una falla que dejó dos personas lesionadas y el lugar continúa cerrado. (14/08/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Lee también: ¡Toma tus precauciones! Activan doble alerta por lluvias muy fuertes y caída de granizo en toda la CDMX

En la entrada vehicular del Circuito Interior hay una patrulla de la alcaldía Benito Juárez para reforzar la vigilancia.

Algunos pocos trabajadores de negocios esperan en los accesos de la parte trasera de la plaza, sobre la calle Mayorazgo, a que haya alguna noticia y puedan retomar actividades.

Lo anterior a pesar del anuncio realizado por la administración de la plaza en el que, desde la noche del miércoles, se avisaba que este jueves nuevamente no habría actividades.

Lee también: Pese a protestas, dictamen para regular micromovilidad será avalado por el Congreso de la CDMX, advierte Morena

Algunos pocos trabajadores de negocios esperan en los accesos de la parte trasera de la plaza, sobre la calle Mayorazgo, a que haya alguna noticia y puedan retomar actividades. (14/08/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

"A raíz de la suspensión temporal de actividades en Mítikah Centro comercial el día de hoy, les informamos que mañana nuestras operaciones permanecerán detenidas", comparte el comunicado oficial.

Los trabajadores en espera son en su mayoría de restaurantes, que al no percibir ingresos por las propinas, se dicen afectados.

Contrastando, están los trabajadores de los corporativos y oficinas ubicados en la torre M, donde las actividades no fueron suspendidas.

Lee también: Vecinos se vacunan contra el tétanos para evitar contraer alguna bacteria por agua pluvial; autoridades instalan módulo en Villa de Aragón

Uno de los vecinos del edificio habitacional, Adrián Samano agradece que el incidente no pasó a mayores y que no se registró un fin de semana.

"Este lugar los fines de semana es un mar de gente, qué bueno que ese día iba poca gente en el elevador", dice el vecino del piso 12 de Mítikah.

En la entrada vehicular del Circuito Interior hay una patrulla de la alcaldía Benito Juárez para reforzar la vigilancia. (14/08/25) Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Samano, abogado de profesión, también sufre complicaciones por el cierre de la plaza ya que los vecinos de Mítikah tienen descuentos en los restaurantes del lugar y él los aprovechaba para reunirse con clientes a su despacho jurídico.

Tras el incidente en el elevador de la plaza comercial, el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza informó que la plaza no reabrirá hasta que se realice una revisión en materia de Protección Civil y administrativa a todos los espacios del centro comercial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr