El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) inició el Programa de Actividades Preparatorias para Personas Magistradas y Juzgadoras Electas, con el objetivo de propiciar un acercamiento entre las y los integrantes en funciones y quienes se incorporarán próximamente, para compartir experiencias y buenas prácticas.
El PJCDMX informó que, el programa está dirigido a 34 personas magistradas, 98 juzgadoras y 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
De acuerdo con el PJCDMX, esta iniciativa se llevará a cabo durante agosto y está dirigida a las personas electas en el proceso electoral extraordinario 2024-2025, con el fin de que se integren plenamente a la función jurisdiccional y puedan asumir sus labores en septiembre.
Se explicó que habrá espacios de diálogo y reflexión en los que las personas electas podrán intercambiar visiones y experiencias con las y los juzgadores en funciones, asimismo, se impartirán talleres para familiarizar a magistradas y juzgadores electos con el funcionamiento institucional del Poder Judicial capitalino.
La toma de protesta de los magistrados y jueces electos del pasado 1 de junio se realizará el próximo 1 de septiembre a las 13:00 horas en el recinto legislativo en Donceles y Allende.
Durante la sesión, se entonará el Himno Nacional y se rendirán honores a la bandera; la mesa directiva, el representante del gobierno de la Ciudad de México que asista y el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez emitirán un discurso.
