Ante las fuertes lluvias que el Gobierno capitalino alertó para hoy, vecinos de la colonia Villa de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, se vacunan contra el tétanos en el módulo que instalaron las autoridades locales en la Avenida 412, para evitar contraer alguna bacteria en el agua pluvial.

Esta zona fue una de las más afectadas por las lluvias del domingo y lunes, pues duró con inundaciones casi tres días.

"Venimos a la vacuna para del tétanos porque ya no hay de hepatitis pero de la otra sí, entonces necesitamos protegernos muy bien contra las bacterias por el lodo y los aromas", dijo David Martínez, quien vivió en carne propia las inundaciones de los días pasados.

Indicó que a su edad (70 años) es más peligroso contraer alguna bacteria, por lo que es importante prevenirse "porque ya nos tocó una vez el lunes y estuvimos en peligro, porque ahora sí que convives todo el tiempo con el agua fría y sucia, entonces hay que tener mucho cuidado".

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pronosticó fuertes lluvias para alrededor de las 15:00 horas.

Ante ello, María Ester también se vacunó contra el tétanos, pues está convencida que "hoy nos puede ir peor, eso es lo que estaban diciendo, y pues también sabemos que estar vacunados es mejor por todo lo que trae el agua".

"Tenemos un poco de miedo pero hay que mantener la calma", aseguró.

A poco más de una hora de que comiencen a caer las posibles lluvias, decenas de habitantes de la colonia Villa de Aragón hacen filas para ser vacunados.

