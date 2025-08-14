Más Información

La alcaldía Álvaro Obregón clausuró un inmueble ubicado en la colonia , en el Bulevar de la Luz 240, debido a violaciones al uso de suelo.

Informó que la propiedad contaba con tres procesos judiciales vigentes por incumplimiento de la normativa urbana, ya que el uso de suelo era para casa habitación, pero funcionaba como una plaza comercial.

Explicó que, la alcaldía, se habían colocado sellos de suspensión de actividades con anterioridad; sin embargo, no se respetaron y el inmueble continuaba operando con fines comerciales.

En el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 286 menciona que: “Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa.”

