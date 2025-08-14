La alcaldía Álvaro Obregón clausuró un inmueble ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, en el Bulevar de la Luz 240, debido a violaciones al uso de suelo.

Informó que la propiedad contaba con tres procesos judiciales vigentes por incumplimiento de la normativa urbana, ya que el uso de suelo era para casa habitación, pero funcionaba como una plaza comercial.

Lee también Alcaldía Álvaro Obregón: Capturan a 3 sujetos por violar sellos en inmueble de Jardines del Pedregal; no respetaba uso de suelo

Explicó que, la alcaldía, se habían colocado sellos de suspensión de actividades con anterioridad; sin embargo, no se respetaron y el inmueble continuaba operando con fines comerciales.

En el Código Penal de la Ciudad de México, en el artículo 286 menciona que: “Al que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa.”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Ll