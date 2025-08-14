Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 14 de agosto y la madrugada de mañana viernes en seis alcaldías de la CDMX.

Las son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, en las que se espera caída de lluvias de entre 30 y 49 milímetros, entre las 14:30 de la tarde y las 02:00 de la mañana del viernes.

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 10 alcaldías restantes: Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Noticias según tus intereses