La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 14 de agosto y la madrugada de mañana viernes en seis alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, en las que se espera caída de lluvias de entre 30 y 49 milímetros, entre las 14:30 de la tarde y las 02:00 de la mañana del viernes.

Se activa Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @TuAlcaldiaGAM, @Alc_Iztapalapa y… pic.twitter.com/dbCbl6nmWl — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

Lee también: Socavón en calzada Ignacio Zaragoza; reducción de carriles genera afectaciones viales

Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las 10 alcaldías restantes: Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se activa Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 14/08/2025 y madrugada del viernes 15/08/2025 en las demarcaciones de @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @IztacalcoAl, @ALaMagdalenaC,… pic.twitter.com/TmbwAVK6H1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 14, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr