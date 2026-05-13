Beijing. Los presidentes de estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, arrancaron este jueves su cumbre bilateral con llamados a la cooperación y a trabajar como socios, no como rivales.

Xi subrayó el escenario convulso en el marco del cual se celebra la reunión, con la guerra en Irán, y las tensiones comerciales que ha generado el regreso de Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, el líder chino tendió la mano.

Afirmó que el mundo se encuentra en una "encrucijada" y que la cuestión es "si China y Estados Unidos pueden superar la denominada 'trampa de Tucídides' y abrir el camino hacia un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes potencias".

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Xi afirmó que Estados Unidos y China deben "ser socios en lugar de adversarios, lograr el éxito los unos para los otros, prosperar juntos y forjar una forma adecuada de convivencia entre las grandes potencias de la nueva era".

Por su parte, Trump calificó a Xi como su "amigo".

"Nos hemos llevado bien; cuando surgieron dificultades, las resolvimos. Yo te llamaba y tú me llamabas", señaló. "La gente no lo sabe, pero cada vez que teníamos un problema, lo resolvíamos muy rápidamente", insistió.

El mandatario estadounidense se deshizo en elogios con su anfitrión. "Se lo digo a todo el mundo: eres un gran líder".

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Trump, quien busca que China ayude a presionar a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz y terminar de sellar la paz, se mostró muy entusiasmado con las conversaciones bilaterales.

Auguró que las dos superpotencias tendrán un "futuro fantástico" juntas.

"Es un honor estar contigo. Es un honor ser tu amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca", subrayó el magnate republicano en el encuentro celebrado en el Gran Salón del Pueblo de la capital china. "Vamos a tener un futuro fantástico juntos", agregó.

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