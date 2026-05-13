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acusó el miércoles a Estados Unidos de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla.

El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de desde inicios de año.

Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

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Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

En un comunicado, el Departamento de Estado reiteró este miércoles la oferta de ayuda a Cuba, sometida a duras sanciones estadounidenses desde 1962, bajo la condición de que la Iglesia católica la distribuya.

El jefe de la diplomacia estadounidense , cuyos padres son de origen cubano, formuló inicialmente esa propuesta durante una reciente visita al Vaticano. Entonces aseguró que Cuba la había rechazado, lo que fue desmentido por el gobierno de la isla.

Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE
Una persona camina al interior de un edificio durante un apagón este miércoles, en La Habana (Cuba). El peso cubano marcó un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla. Foto: EFE

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Desde la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y capturado por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla.

Trump firmó a finales de enero un decreto que establece que la isla, situada a 150 km de las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana.

"Sin recibir combustible"

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a ser crítica en la isla de 9,6 millones de habitantes, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

"Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida bloqueo energético al que EEUU somete a nuestro país, amenazando con aranceles irracionales a cualquier nación que nos provea de combustible", denunció el presidente Miguel Díaz-Canel en X.

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Desde finales de enero, sólo un petrolero ruso con 100 mil toneladas de crudo ha sido autorizado a atracar en Cuba, que aliviaron la crisis de electricidad en abril.

Pero esas reservas ya "se agotaron", precisó el miércoles el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en la televisión estatal.

"La situación es muy tensa, el calor sigue aumentando, el efecto del bloqueo sí nos está haciendo mucho daño" porque "seguimos sin recibir combustible", señaló el ministro.

Una cubana camina frente a una estación de gasolina, en La Habana. Foto:Ernesto Mastrascusa / EFE
Una cubana camina frente a una estación de gasolina, en La Habana. Foto:Ernesto Mastrascusa / EFE

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Para el presidente cubano, la "persecución energética" forma parte de "un plan perverso" de Washington que "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

El miércoles, varias decenas de personas, en su mayoría mujeres, algunas golpeando cacerolas, protestaron contra los interminables apagones en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, relató una residente del lugar a la AFP.

No obstante, el país sigue "en pie" y "no es un estado fallido", añadió Díaz-Canel, al aludir a una expresión utilizada el martes por Trump.

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El mandatario anticipó que Estados Unidos va a "hablar" con Cuba.

La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

La mayoría de los cubanos pasa más tiempo sin el servicio electricidad.

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La producción de electricidad en la isla depende en gran parte de siete centrales térmicas envejecidas que sufren fallos frecuentes o deben ser detenidas por mantenimiento. El país produce unos 40 mil barriles diarios de crudo pesado, destinados a estas centrales térmicas.

A estas se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado y actualmente inoperantes por falta de combustible.

Desde finales de 2024, la isla ha sufrido siete apagones generalizados, incluidos dos en marzo de este año.

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Para reducir su dependencia del petróleo, el gobierno cubano impulsa el desarrollo de energías renovables, en particular la energía solar, con el apoyo de China.

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