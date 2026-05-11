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Miami. Las estadounidenses realizaron al menos 25 cerca de Cuba para recaudar inteligencia, un proceso similar al que hicieron antes de atacar en e Irán, según reportó CNN con base en un análisis de información de la plataforma FlightRadar24.

La mayoría de los vuelos de la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, registrados desde el 4 de febrero, ocurrieron cerca de las dos ciudades más grandes de la isla, y Santiago de Cuba, con algunos que han estado en un rango de 64 kilómetros de la costa, agregó el medio.

Estas operaciones, detalló la nota informativa, se realizaron en su mayoría con de patrullaje marítimo P-8A Poseidón, que están diseñadas para vigilancia y reconocimiento, mientras otras se hicieron con modelos RC-135V Rivet Joint, especializados en recolectar señales de inteligencia.

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También han utilizado MQ-4C Tritón de gran altitud para labores de reconocimiento, indicó el reporte.

"Patrones similares, en los que una elevada retórica de la Administración Trump coincidió con un aumento en la visibilidad pública de vuelos de vigilancia, ocurrieron en el periodo previo a las operaciones militares de Estados Unidos, tanto en Venezuela como en Irán", apuntó CNN.

Planes actualizados

Por otro lado, NBC reportó este lunes que el ha actualizado planes para una "posible acción militar contra Cuba" en caso de que el presidente estadounidense, , la ordene, según dos funcionarios actuales y un exoficial de Estados Unidos.

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Las fuentes anónimas citadas por dicho medio afirman que Trump "está cada vez más frustrado con la habilidad del Gobierno de Cuba de mantener el poder" pese a la creciente presión de , por lo que cuestionó a sus asesores "sobre por qué los esfuerzos de su Administración para que colapse el régimen no han tenido éxito".

Los funcionarios estadounidenses creen que "el régimen aún podría caer para finales de este año sin intervención militar de , pero Trump considera que esa línea del tiempo es insuficiente", de acuerdo con la nota.

El Pentágono no ha confirmado ni desmentido los reportes de CNN y NBC.

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El secretario de Estado de Estados Unidos,, adelantó el viernes pasado que impondrán más sanciones a Cuba después de las que ordenó Trump a inicios de mayo.

El presidente de Estados Unidos firmó el 1 de mayo una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra La Habana hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga con la isla, especialmente en los sectores de energía, defensa, seguridad y finanzas.

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