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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó este viernes el intento de Irán por controlar el estrecho de Ormuz después de que creara una autoridad para aprobar el tránsito por esta vía marítima.
"Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar", dijo Rubio a los periodistas durante una visita a Italia.
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