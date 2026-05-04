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El recibirá el jueves al secretario de Estado estadounidense, , informó este lunes el Vaticano, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente, .

La visita privada con el jefe de la diplomacia estadounidense, tendrá lugar a las 11:30 (09:30 GMT), según un calendario publicado en el sitio de medios del .

Una fuente vaticana confirmó el domingo a la AFP las informaciones de la prensa local de que la reunión era un intento de "descongelar" las relaciones entre el líder de los mil 400 millones de católicos del mundo y el gobierno estadounidense.

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También se espera que Rubio se reúna con sus homólogos del Vaticano, Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, durante su estancia en Roma, según una fuente del gobierno italiano citada el domingo.

Rubio también había solicitado una reunión con la primera ministra italiana, , una de las aliadas europeas más cercanas de Trump.

León se ha pronunciado cada vez con mayor frecuencia contra los conflictos internacionales y los políticos que los libran.

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En abril, León XIV fue abiertamente crítico de la de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un gesto que desató la furia de la Casa Banca.

Trump respondió con una feroz crítica a León, tachándolo de "hombre que no cree en detener el crimen" y de "jugar con un país que quiere un", en referencia a Irán.

Trump publicó posteriormente una imagen generada por que aparentemente lo representaba a él mismo como Jesucristo.

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La visita del jueves será la segunda reunión del papa y Rubio.

El secretario de Estado fue recibido en el Vaticano junto con el vicepresidente estadounidense, , en mayo de 2025, apenas unos días después de que León fuera elegido papa.

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