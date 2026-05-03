El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, disfruta ser multifacético. Además de este cargo, encabeza gestiones con Cuba, en Medio Oriente y ahora es... ¡DJ de bodas!

Este sábado, Rubio asistió a una boda y no resistió la tentación de ponerse detrás de la consola y marcar el ritmo de baile a los invitados.

Dan Scavino Jr, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, fue el encargado de compartir el video.

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"Hace unos momentos, detrás de las escenas... Nuestro gran secretario de Estado Marco Rubio también hace de DJ en bodas", publicó en X Scavino. "¡Aquí está en acción esta noche en una boda familiar. ¡Vamos allá!", agregó.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding…



Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

El video, que se volvió viral, muestra a la gente bailando, al compás que marcan un relajado Rubio y el DJ oficial del evento.

El secretario de Estado ha sido blanco de numerosos memes por las múltiples asignaciones que le encarga Trump.

Al iniciar la guerra en Irán, los usuarios de burlaron diciendo que Rubio sería el nuevo líder supremo iraní; también lo han puesto como nuevo presidente de Venezuela -él encabeza las negociaciones con el gobierno encargado-, o de Cuba, país al que el presidente Trump amenaza con frecuencia.

Marco rubio after watching this speech and realizing he's the new president of Cuba https://t.co/6SytEQtRp9 pic.twitter.com/84eamXyyCd — RG | Zeek (@ZeekTyt) May 2, 2026

Incluso, tras las acusaciones presentadas en el Departamento estadounidense de Justicia contra el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Manuel Rocha Moya, hubo quien puso a Rubio como su sucesor.

Por sus múltiples funciones, Rubio ha sido apodado "el Secretario de Todo". Y parece hacer honor a su nombre.

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