El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, exhortó el jueves a Estados Unidos a "preservar la estabilidad duramente lograda" entre Beijing y Washington, durante una llamada con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, informó su ministerio.

Durante esta conversación telefónica, que tuvo lugar dos semanas antes de una visita prevista a China de Donald Trump, Wang también declaró a su interlocutor que la cuestión de Taiwán constituye "el mayor factor de riesgo" para las relaciones bilaterales, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Este viaje de Trump se presenta como una oportunidad importante para disipar de forma duradera las tensiones bilaterales de 2025 tras el regreso del multimillonario republicano a la Casa Blanca.

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El año 2025 estuvo marcado por una dura batalla económica, con aranceles y diversas restricciones comerciales, hasta una tregua declarada en octubre con motivo de un encuentro entre Xi Jinping y Trump en Corea del Sur.

"Ambas partes deben preservar la estabilidad lograda con tanto esfuerzo, preparar bien las próximas citas de alto nivel, ampliar los ámbitos de cooperación y mantener bajo control los puntos de divergencia", declaró Wang Yi a Marco Rubio, según un comunicado del Ministerio de Exteriores chino.

El jefe de la diplomacia china celebró vínculos "globalmente estables" y llamó a relaciones "basadas en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes".

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En su comunicado, la diplomacia china afirma que ambos dirigentes "intercambiaron puntos de vista sobre la situación en Medio Oriente", sin ofrecer más detalles.

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