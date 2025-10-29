Gyeongju.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no se reunirá con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su actual gira asiática porque no pudieron "acordar el momento", mientras que Pionyang realizó una prueba de misiles estratégicos poco antes de la llegada del dirigente estadounidense a la península coreana.

Después de semanas de expectativas ante una posible reunión, a la que Trump se había mostrado abierto, el líder republicano dio hoy un paso atrás y descartó ver a Kim durante este viaje.

"Estoy deseando verlo, y ese era realmente nuestro objetivo para esta visita, pero tendremos otras visitas y trabajaremos muy duro con Kim Jong-un y con todo el mundo para solucionar las cosas", dijo.

Trump hizo estas declaraciones durante un almuerzo con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad sureña de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), del que Corea del Sur es anfitrión y que se celebra esta semana.

Poco antes de su llegada a la península coreana, la agencia estatal norcoreana KCNA informaba que Corea del Norte había realizado una prueba de misiles estratégicos de crucero mar a tierra, disparados la víspera desde el mar Amarillo.

El vicepresidente de la Comisión Militar Central, Pak Jong-chon, aseguraba que las pruebas muestran la fiabilidad y capacidad del arsenal frente a "enemigos potenciales".

El presidente de EU, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

"Nos llevamos muy bien", dice Trump sobre Kim Jong-un

"Conozco muy bien a Kim Jong-un. Nos llevamos muy bien. Realmente no pudimos acordar el momento. El presidente Xi (Jinping, el líder chino) viene mañana y eso es muy importante para el mundo, para todos nosotros", dijo hoy Trump sobre su encuentro previsto el jueves en Corea del Sur con el dirigente de China.

No obstante, el republicano, quien incluso declaró que habría estado dispuesto a extender su viaje asiático -que en principio acaba mañana- si Kim se mostraba a dispuesto a celebrar una cumbre, adelantó hoy que intentará lograr que el encuentro se produzca en un futuro.

"La península coreana sé que oficialmente están en guerra, pero veremos qué podemos hacer para solucionar todo esto", afirmó.

Durante su primer mandato, Trump se reunió tres veces con Kim, entre 2018 y 2019, y ambos protagonizaron un histórico encuentro en la zona desmilitarizada de la península de Corea, aunque las conversaciones no lograron concretar un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

La Casa Blanca había dicho recientemente que Trump "no pondrá condiciones previas" a un eventual diálogo, insinuando que podrían descartar el tema de la desnuclearización, en línea con las demandas de Kim para reiniciar el diálogo.

Kim, por su parte, declaró el mes pasado que aún guarda "buenos recuerdos" del republicano.

